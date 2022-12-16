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Son dakika... Şanlıurfa'da facia! Minibüs sulama kanalına uçtu... 6 kişi hayatını kaybetti

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#ŞANLIURFA#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 15:31

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

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Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu. Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ŞANLIURFA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

ŞANLIURFA Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, "6 vefatımız var, 5 yaralı var. Şimdilik ilk belirlemeler bu, sayı inşallah artmaz. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı yaralılarımız, ağır olanlar da vardı. Can kaybının artma ihtimali yüksek olarak değerlendiriyorum.

Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla çıkmışlar. Bölgedekilerin yardımlarıyla bazıları kurtulmuş. 31 göçmenin bir minibüste taşındığını değerlendiriyoruz. 6 göçmen hayatını kaybetti, 5 yaralı, 20'si ise sağ durumda. Minibüsün şoförü de kaçarken yakalandı ve gözaltında." dedi.

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Son dakika... Şanlıurfada facia Minibüs sulama kanalına uçtu... 6 kişi hayatını kaybetti

 

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#ŞANLIURFA#Trafik#Kaza

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