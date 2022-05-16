Son dakika... Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı 'canlı bomba' yakalandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el koyulan flash bellek içeriğindeki inceleme sonucu DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.

İl TEM Şube Müdürlüğü'nce 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı terörist Beşşar El Mızhen, Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el koyuldu.

10. CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ

Açıklamada, "Teröristin DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi" denildi.

Haberin Devamı

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eyleminin engellendiği kaydedildi.