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AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Şanlıurfa'da dehşet! Tur teknesi battı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Birecik Barajı Gölü'nde gezi esnasında su alan tekne battı, 26 yolcu ise kurtarıldı.

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  • Halfetide tur teknesi battı
  • Halfetide tur teknesi battı
  • Halfetide tur teknesi battı
  • Halfetide tur teknesi battı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 26 yolcusu bulunan tur teknesi, gezi sırasında su almaya başladı.

Bunun üzerine can yeleği giyen yolcular, bölgeye gelen diğer teknelere tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada büyük kısmı batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise diğer tekneler tarafından atılan ip yardımıyla kurtarıldı.

Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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