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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Şanlıurfa'da büyük operasyon! 275 kilogram eroin ele geçirildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.09.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Şanlıurfa'da büyük operasyon! 275 kilogram eroin ele geçirildi

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Son dakika: Şanlıurfa'da büyük operasyon! 275 kilogram eroin ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kent merkezinde bir tırı durduran ekipler, "Kyra" isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 275 kilogram eroin ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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