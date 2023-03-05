Son dakika: Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü! Vali'den ilk açıklama... Yıkılma anı kamerada

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan denetimde ağır hasarlı olduğu belirlenen Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bina, bugün saat 15.40 sıralarında büyük gürültüyle çöktü. Kentte paniğe yol açan çökmenin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede bulunanlar güvenli alanlara yönlendirilirken, ekipler enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlattı. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binada ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ağır hasarlı binanın yıkılma anının güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı.



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Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır.

Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD ise Twitter'dan, 'Şanlıurfa'da ağır hasarlı bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Ekiplerimiz hızlıca sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' açıklamasında bulundu.