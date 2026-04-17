×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Şanlıurfa Siverek'te müdür yardımcısına bıçaklı saldırı girişimi

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Siverek#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 14:26

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrenci velisi olduğunu söyleyen bir şahsın, müdür yardımcısına yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada 'Veliyim diyen şahıs etkisizleştirildi.' denildi.

Haberin Devamı

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki bir ortaokula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişinin, şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"POLİSİMİZ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!