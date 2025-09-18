Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan CNN Türk'te açıkladı: Yerli navigasyon geliyor

Haberin Devamı

İşte Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bizim 8. yılımız, 13. TEKNOFEST’imiz, 12 TEKNOFEST’TE 11 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık, İstanbul evimiz, İstanbul’da 5. Kez gerçekleştirdik, 11 milyon metrekarelik bir alan ve çok fazla sergi alanı var. Tarım Teknolojileri Kümelenme alanındaydım. Milli teknoloji hamlemizi savunma sanayi ile başladı ama sanayi, ulaştırma teknolojileri, gıda, hayvancılık, enerji, finans alanlarında Türkiye kendi teknolojiklerini üretecek. En güzel örneklerinden biri Tarım Teknolojileri Kümelenme alanında gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı açıklama yaptı, 'cep telefonu kullanıyorsanız, çeri domatesi yiyorsanız orda biz varız' dedi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde yerli tohum çalışmaları kıymetli. Genetikte çok daha ileri düzeylere gelme gayretimiz var. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve onlarca şirketin bu alanda sürdürdüğü çalışmalar tarımdaki bağımsızlık çalışmalarını anlatıyor. Sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında sürdürüleceğiz.



"TEKNOFEST, DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLAMAYAN BİR FİKİR FABRİKASI GİBİ"



Yarışmaların sayısı arttı, bu yıl 64 yarışmaya 1 milyon 200 binden fazla genç takıldı, gençler takımlar halinde katıldı, teknoloji takım halinde farklı yetkinliğe sahip insanların bir araya geldiği ekipler geliştiriyor. Nükleer reaktör tasarım yarışması da vardı geçtiğimiz günlerde. Bir iddiamız var, Türkiye, nükleer reaktörünü kendi tasarlayacak ve üretecek. Enerjide tam bağımsızlık hamlemizde de önemli bir adım olacak. Bu yıl ilk kez onkoloji alanında yarışmamız gerçekleşti, yapay zekayı en ileride düzeyde kanser tedavisinde ve teşhisinde kullanmaya dönük projeler yarışıyor. Dünyada eşi benzeri olamayan bir fikir fabrikası gibi, örnek uygulamalarla buralarda girişimler doğuyor, TEKNOFEST girişim fabrikası.



"ARGE ORDUSU KURDUK"



113’e erişen TEKNOPARK’larımızda 11500’den fazla girişime ev sahipliği yapıyor, bu girişimler büyüyor ve küreselleşiyor. Tüm milletimizi bu heyecanımızı paylaşmaya ve gençlerimizi bu yolculukta bizlerle olmasına davet ediyorum. Burada çok sayıda müessesemiz, kurumumuz ve şirketimiz staj başvurularını alıyorlar. Kariyer yolculuğu açısından öğrencilerin başvuru imkanı var. Çok hızlı büyüyen bir ekosistemimiz var, Türkiye’de ARGE insan kaynağımız 20 yıl önce 29 bindi, şimdi bu rakam 300 bine yaklaştı, 10 misline çıktı. ARGE ordusu kurduk. Teknolojide yarışa dahil olmak rekabette geride bırakıyor, yarının yarışına bugünden hazırlanmak, 3-5 yıl sonrasına yönelik çalışmalar yapmak, rekabette var olmanızı sağlıyor, havacılıkta bunu böyle başardık. 20. yüzyılda bir havacılık ülkesi değildik, 2000’li yıllarda geleceğin teknolojisine yöneldik ve havacılıkta öne geçtik. Türkiye kendi cep telefonunu da yapmalı, bu tür alanların hepsinde rekabetçi olabileceğimiz alanlara yönelmeliyiz. Yapay zeka ile cep telefonların bir dönüşüme uğrayacağına inanıyorum. Yapay zeka öyle gelişiyor ki bir konuşma ile birçok işlerimizi görebiliriz. Cep telefonları, yeni nesil yapay zeka cihazlarına dönüşecek, bunalar hazırlanıyoruz.