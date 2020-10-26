Son dakika... Samsun’da orman yangını... 4 noktadan müdahale edildi

İlkadım ilçesi, Kışla Mahallesi’nde öğle saatlerinde çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bitişikteki çamla kaplı ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 4 ayrı noktadan müdahaleye başladı. Esentepe Kışlası’na yanaşan alevler nedeniyle askeri birlikte tedbir alındı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İlkadım Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.