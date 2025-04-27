Son dakika... Samsun'da heyelan: Akaryakıt istasyonunda arama-kurtarma çalışması başlatıldı

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Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü. Kaya parçalarının altında bir araç kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Araçta 4 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler araçtaki kadını yaralı olarak kurtarırken, eşi ve 2 çocuğunun da kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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BAKAN YERLİKAYA: KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından "Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun.”

SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU AKTARDI

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan şu bilgileri paylaştı:

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Şu an için tek odaklandığımız vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak. Bir benzin istasyonun araç yıkama noktasına bir kaya düşmesiyle olay meydana geliyor. Altında araç kaldığı iddiası var. Bir kadın, bir erkek ve çocuklar olduğunu düşünüyoruz. Kadın yolcu kurtarıldı herhalde araçta değilmiş. Baba ve çocukları kurtarmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu bölgede daha önce meydana gelen bir heyelan bilgimiz yok. Umarım can kaybı olmaz.

DHA MUHABİRİ SANDIKÇI: KADIN ÖN KOLTUKTA OTURUYOR VE HEMEN KURTARILDI

DHA Muhabiri Murat Sandıkçı da "Ufak parçalar düştüğünü gördük. Çalışma yapan ekipler büyük bir tehlike atlattı. Bölgede titiz bir çalışma yapılıyor. Şu an araçtakilerden herhangi bir ses alamadılar. Kadın hemen kurtarıldı. Şu an insan üstü bir çalışma var burada. Tek gaye baba ve çocuklara ulaşabilmek" bilgisini paylaştı.