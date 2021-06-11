MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Samsun'da barakada dehşet! Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
GeriGündem Son dakika... Samsun'da barakada dehşet! Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ayhan AYDEMİR- Oğuzhan UYSAL/BAFRA (Samsun), (DHA)-
Haber Giriş: 11.06.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Samsun'da barakada dehşet! Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Samsun'un Bafra ilçesinde Oğuzhan B. (28), baraj kıyısındaki barakada tartıştığı arkadaşları Orhan Yüksel (29), Mustafa Önbaş (53) ve İsmail Varol'u (26) tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Kolay Mahallesi'nde bulunan Derbent Barajı kenarında meydana geldi. Barakada vakit geçiren arkadaşlar Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Oğuzhan B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Son dakika... Samsunda barakada dehşet Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan B., belinden çıkardığı tabanca ile Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş ve İsmail Varol'a ateş etti.

Antalyada akılalmaz olay Önce gasbetti sonra kendisini eve kilitledi
Antalya'da akılalmaz olay! Önce gasbetti sonra kendisini eve kilitledi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş ve İsmail Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuzhan B. ise silahıyla bölgede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Samsunda barakada dehşet Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi