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Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Samsun ve Ankara'da orman yangını çıktı iddialarına açıklama: İddialar gerçek değil

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Son dakika... Samsun ve Ankara'da orman yangını çıktı iddialarına açıklama: İddialar gerçek değil

Samsun'un Vezirköprü ilçesi ve Ankara'da orman yangını olduğu iddiaları dün akşam sosyal medyada da çok konuşuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü, iddiaların doğru olmadığını belirterek, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınılmasını istedi.

 OGM: VEZİRKÖPRÜ'DE ORMAN YANGINI OLDUĞU İDDİALARI ASILSIZDIR

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:  GECE SAATLERİNDE ORMAN YANGINI ÇIKMADI

Sosyal medyadaki bir diğer iddia da Ankara'da gece saatlerinde orman yangını çıktığı ve itfaiyeye ulaşılamadığı yönündeydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Twitter'dan açıklama yapıp iddiaları yalanladı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Sosyal medyada "Ankara Yanıyor" başlığıyla, orman yangını olduğu ve itfaiyeye ulaşılamadığı belirtilerek provokatif paylaşımlar yapılmıştır.

Ankara'da gece saatlerinde orman yangını yaşanmamış, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmeti aksamamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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