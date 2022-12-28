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Son dakika: Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas! Bakan Akar, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

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#Hulusi Akar#Suriye#Moskova
Son dakika: Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas Bakan Akar, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 18:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlar ile Moskova'da bir araya geldi.

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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir. Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır. Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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#Hulusi Akar#Suriye#Moskova

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