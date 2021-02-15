Son dakika: Salgında yeni dönem resmen başladı! Bakan Koca tek tek açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) salgınında yeni döneme işaret eden verileri paylaştı. İllerin haftalık vaka sayılarını Twitter'dan yayınlayan Bakan Koca, "Yerinde karar dönemindeyiz" ifadesini kullandı. Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre; İstanbul'da 100 bin kişide 60.19, Ankara'da 35.49, İzmir'de ise 44,39 vaka sayısı belirlendi. Tabloya göre 8-14 Şubat haftasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu.
Bakan Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı
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