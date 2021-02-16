Son dakika: Salgında yeni dönem resmen başladı! Bakan Fahrettin Koca il bazında tek tek açıkladı

Bakan Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı







KAHRAMANMARAŞ TABLODA YER ALMAYINCA...

Bakan Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda Kahramanmaraş ilinin olmaması Maraşlı bir Twitter kullanıcısının dikkatinden kaçmadı. Bakan Koca'nın paylaşımına yanıt veren Alperen Zabun isimli kullanıcı, "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" diyerek esprili bir şekilde sitem etti. Bunun üzerine Bakan Koca, "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir :)" yanıtını verdi.