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SAPANCA (Sakarya), (DHA)- 
Haber Giriş: 06.07.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sakarya'daki korkunç cinayetin sır perdesi böyle aralanacak! Göğsünden çıkan silikon...

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde parçaları bulunan ancak başları bulunamayan kadın ve erkek cesedi otopsiye alındı. Kadının göğsünden çıkan silikonun seri numarasından, hangi firmanın sattığı ve operasyonun nerede yapıldığı tespit edilerek, kadının kimliği belirlenip, cinayetin sır perdesi aralanacak. 

Sapanca'nın  Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta 1 Temmuz günü, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu. 

Son dakika... Sakaryadaki korkunç cinayetin sır perdesi böyle aralanacak Göğsünden çıkan silikon...

CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Kadın ve erkek cesetleri toplam 13 parçaya bölünürken, testere veya kesici bir aletin kullanıldığı belirlendi. Cesetlerin başları ise bulunamadı.  

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KADININ GÖĞSÜNDEKİ SİLİKONDAN BELİRLENECEK

Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi. Silikonun seri numarasından satan firma, daha sonra operasyonun nerede gerçekleştiği tespit edilmeye çalışacak. Gereken bilgileri ulaşılması durumunda kadının kimliği belirlenerek, cinayetin çözülmesinde ilerleme kaydedilecek. Polis cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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