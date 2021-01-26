Son dakika: Sakarya'da patlama sesi! Ekipler harekete geçti...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlmemek için ekipler, araştırma başlattı.



Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.



SESİN NEDENİ SONİK PATLAMA



Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eşkişehir'de de hissedildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.



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