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Ramiz Kaan OKTAR/TARAKLI (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 15:52,Son Güncelleme:

Son dakika... Sakarya’da orman yangını

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Son dakika... Sakarya’da orman yangını
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Taraklı’nın Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi geldi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri istenildi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için uğraş verilirken, söndürme çalışmalarına başlanıldı.

Son dakika... Sakarya’da orman yangını

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