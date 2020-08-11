Son dakika... Sakarya’da orman yangını

Taraklı’nın Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi geldi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri istenildi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için uğraş verilirken, söndürme çalışmalarına başlanıldı.