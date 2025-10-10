×
Son dakika... Sakarya'da köprü üzerinde kaza: İki jandarma şehit oldu

Son dakika... Sakaryada köprü üzerinde kaza: İki jandarma şehit oldu
Son dakika... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otoyol üzerindeki köprüde sivil jandarma aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu iki jandarma şehit olurken diğer araçtaki iki kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otoyol üzerindeki köprüde sivil jandarma aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada göreve giden 2 jandarma şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından yol çift yönlü trafiğe kapandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde bulunan ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Sakaryada köprü üzerinde kaza: İki jandarma şehit oldu

İKİ JANDARMA OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçtaki sivil jandarma personeli oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DİĞER ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı.


Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

