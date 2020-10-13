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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sakarya Valiliği duyurdu: Maske takmayana 3 gün yurtta karantina uygulanacak

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Son dakika... Sakarya Valiliği duyurdu: Maske takmayana 3 gün yurtta karantina uygulanacak
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Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince maske takmayanlara ilk ihlallerinde 392 TL, ikinci ihlallerinde 900 TL para cezası uygulanmasına karar verildi. Bu kişilere ikinci ihlalde ayrıca 3 gün yurtta karantina uygulanacak.

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplanan Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Maske takmayanlara ilk ihlalde 392 TL, ikinci ihlalde 900 TL para cezası ile 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesine karar verildi.

Sakarya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020/84 sayılı Hıfzıssıhha Kurul kararımızın 2'nci maddesinde geçen "Denetimlerde 'Maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma idari yaptırımının uygulanacağının tebliğ edilmesine' hükmü, 'Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde kabahatler kanunu 32'nci maddesine göre 392 TL para cezası, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 900 TL para cezası uygulanması ve 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesine' şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

Maske denetimi yapan polisi görünce kaçtı
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