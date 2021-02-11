MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Sakarya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
GeriGündem Son dakika... Sakarya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 11.02.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sakarya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Sakarya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Abone Olgoogle-news

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10:36'da merkez üssü Akyazı olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyururken, derinliğinin 7.5 km olduğunu belirtti. Bu arada Türkiye'nin batısında son 64 saatte 3 deprem oldu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle