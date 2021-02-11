Son dakika... Sakarya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10:36'da merkez üssü Akyazı olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyururken, derinliğinin 7.5 km olduğunu belirtti. Bu arada Türkiye'nin batısında son 64 saatte 3 deprem oldu.