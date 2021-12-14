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Son dakika... Sahte içki kâbusu! 3 ilden peş peşe acı haberler geldi: 7 kişi hayatını kaybetti

#Sahte İçki#Ölüm#Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Yalova ve Sivas'tan peş peşe sahte içki nedeniyle ölüm haberleri geldi. Kahramanmaraş’ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıkarken, Sivas'ta Şakir Deliktaş, Yalova'da Ekrem Tekir (56) ve arkadaşı Mehmet Yazgan (66) sahte içki nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

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Sivas'ın Zara ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Şakir Deliktaş (32), hayatını kaybetti, 4 kişi ise tedaviye alındı. İlçede sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Zara ilçesinde oturan Şakir Deliktaş, dün sabah saatlerinde alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. İlçe Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan ve durumu ağırlaşan Deliktaş, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin daha kentteki hastanelerde tedaviye alındığı, 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika... Sahte içki kâbusu 3 ilden peş peşe acı haberler geldi: 7 kişi hayatını kaybetti

Olayın ardından polis ekipleri Zara'da 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda damacana ve plastik şişeler içerisinde etil alkol, bandrolsüz sahte içkiler ve boş şişeler ele geçirildi. Operasyonda İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

YALOVA'DA SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİ

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir gün önce birlikte sahte içki içtikleri belirtilen Ekrem Tekir (56) ve arkadaşı Mehmet Yazgan (66) ölü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde oto tamirciliği yapan Ekrem Tekin, kaldığı iş yerini dün sabah açmadı. Bunun üzerine Tekin’in arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle girdiği iş yerinde Ekrem Tekir’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Son dakika... Sahte içki kâbusu 3 ilden peş peşe acı haberler geldi: 7 kişi hayatını kaybetti

Komşularının ifadelerine başvuran polis ekipleri, Ekrem Tekir’in yakın arkadaşı Mehmet Yazgan ile bir gün önce akşam saatlerinde sahte içki içtiğini tespit etti. Yalnız yaşayan Yazgan’ın Hasan Baba Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapıyı açtırıp içeri giren ekipler Yazgan’ı da ölü buldu. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Tekir’in cesedi, otopsi için Sakarya Adli Tıp Kurumu’na, Yazgan’ın cesedi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Otopsinin ardından cenazeler, aileleri tarafından teslim alındı. Ekrem Tekin Yalova’da, Mehmet Yazgan ise Adapazarı’nda toprağa verildi.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekir ve Yazgan’ın ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak. Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)

KAHRAMANMARAŞ'TA SAHTE İÇKİDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62) ve Ali Kalaycı (71) ile Elbistan ilçesinden Aytekin Karagenç, sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Son dakika... Sahte içki kâbusu 3 ilden peş peşe acı haberler geldi: 7 kişi hayatını kaybetti

Ali Kalaycı'nın hastaneye gittiğinde polislere, içki içtikten sonra rahatsızlandığını ve içkiyi Şahin Büyüksakallı'dan aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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