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AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor! İzmir'de ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

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Son dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor! İzmir'de ölenlerin sayısı 39'a yükseldi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Sahte içki tüketmesi sonrası iki hafta önce başvurduğu Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Ali Yüksel, hayatını kaybetti.

Yüksel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi.

BALIKESİR'DE DE 2 CAN KAYBI DAHA

Öte yandan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahte rakıdan iki kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, sahte rakı içtikleri öğrenilen Ahmet S. (52) ve Burak Z. (28) metil alkolden zehirlendi. Ayvalık Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan 2 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan şahıslar öldü.

Öte yandan sahte alkol sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tekel bayii S.M. ise suçlamaları kabul etmedi. S.M. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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