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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor! İstanbul'da ölü sayısı 9'a yükseldi

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Son dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor! İstanbul'da ölü sayısı 9'a yükseldi
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İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Polis olayla ilgili 52 şüpheliden 50'sini gözaltına aldı.

İstanbul'da sahte alkol içerek zehirlenen 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Toplam zehirlenen sayısı ise 49 kişi olarak tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliden 50'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 33 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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