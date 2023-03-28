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Son dakika... 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'a 8 yıl hapis ve tahliye

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Doktor#Ayşe Özkiraz#Tekirdağ
Son dakika... Sahte doktor Ayşe Özkiraza 8 yıl hapis ve tahliye
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 17:13

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanıp, 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayşe Özkiraz (21), 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Özkiraz'ın avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itirazı reddedildi.

Soruşturmanın ardından Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

Son dakika... Sahte doktor Ayşe Özkiraza 8 yıl hapis ve tahliye

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'BU DURUMDAN UTANÇ DUYUYORUM'

Ayşe Özkiraz, davanın 5'inci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, salonda avukatı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan Özkiraz, yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, özür diledi. Özkiraz, "Tekrar çok çok özür diliyorum. İntörn kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Okulda öğrenciler, kardeşimle 'sende mi sahte öğrencisin' diye dalga geçiyorlarmış. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizlerde uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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Son dakika... Sahte doktor Ayşe Özkiraza 8 yıl hapis ve tahliye

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Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, mütalaa doğrultusunda ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"BU HATAYI HEP OMZUNDA BİR YÜK OLARAK TAŞIYACAK"

Ayşe Özkiraz’ın avukatı Oğuz Kağıtçı da "Müvekkilim doktor sıfatını kullandığını ancak maddi menfaat elde etmedi. Bir kişi de çıkıp Ayşe Özkiraz beni tedavi etti diyemez. Dava basında büyük yer aldı. Hayatı boyunca çıkan haberlerden dolayı da cezalandırılmıştır. Bu hatayı hep omzunda yük olarak taşıyacak. Yaptığı hatanın bedelini fazlasıyla da ödemiştir. Yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.

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5. DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Ayşe Özkiraz'ı, 'Özel belgede sahtecilik'ten 1 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 3 yıl, 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özkiraz'ın tahliyesine karar verdi.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tutuklandıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz’ın (25) sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) 81 puan alarak çocuk doktoru olduğunu söyleyen Özkiraz'ın tıpla ilgili birçok konuda çelişkili cevapları üzerine şüphelenen doktorların haber vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada lise mezunu olduğu öğrenilen sahte doktor Özkiraz, tutuklandı.
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