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Son dakika... Sahra Çölü tozu geliyor! Çok sayıda kente kritik uyarı: Teneffüs etmeyin, çamaşırlarınızı içeri alın!

#Toz Taşınımı#Çöl Tozu#İstanbul

Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geliyor. Özellikle yarın etkili olacak toz savrulması, batı ve iç kesimlerinde görülecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında toz taşınımı uyarısında bulundu ve özellikle yarınki yağışların çamur şeklinde gerçekleşeceğini söyledi. Prof. Dr. Şen, Sahra Çölü tozunun zararlarına dikkat çekti ve maskesiz dışarı çıkılmamasının altını çizdi. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan da Afrika üzerinden gelecek çöl tozuna karşı önemli uyarılar yapıldı. İşte detaylar...

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Geçen haftalarda da doğu illerinde görülen toz taşınımı bu sefer de batı ve iç kesimlerde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Afrika üzerinden toz taşınımı gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Son dakika... Sahra Çölü tozu geliyor Çok sayıda kente kritik uyarı: Teneffüs etmeyin, çamaşırlarınızı içeri alın

TENEFFÜS ETMEYİN, MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN!

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de canlı yayında Sahra Çölü'nden gelcek toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.

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Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci grafik… Bugün akşam… Kırmızı, sarı, yeşil ve kahverengiye gidiyor. Burası en kuvvetli yeri (Kahverengi alanı gösteriyor.) Saat 18.00 civarında Marmaris civarından içeri girecek. Nerelerde etkili olacak? Muğla, Aydın, Manisa, Antalya’nın batısında etkili olacak.

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Bu da sabah saatlerindeki durum. Ege Bölgesi’nde girmiş oluyor. Kıbrıs’ın batısından neredeyse tüm Ege Bölgesi ve İç Anadolu’ya doğru gidiyor ve Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla civarında bu toz etkili olacak.

Son dakika... Sahra Çölü tozu geliyor Çok sayıda kente kritik uyarı: Teneffüs etmeyin, çamaşırlarınızı içeri alın

Bu toz nedir? Bu toz Sahra Çölü’nden kalkıp gelen bir tozu. Yüzey tozu değil bu. Bir de yukarıdan toz gelir. Suriye’den Güneydoğu Anadolu’ya gelen yüzeysel tozdur.

Son dakika... Sahra Çölü tozu geliyor Çok sayıda kente kritik uyarı: Teneffüs etmeyin, çamaşırlarınızı içeri alın

Bu da Sahra’dan gelen, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozu… Birinci haritada görüyoruz. Yarın akşam kadar olan durum bu. 2. harita ise 18 Nisan Pazartesi gününün haritası. Pazartesi günü Marmara Bölgesi’nden ayrılıyor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne geliyor.

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Bu toz gelince ne olacak? Yarın istanbul'da yağış var. Öğle saatlerinden itibaren bu yağış başlayacak ve çamur şeklinde bu tozu aşağı indirecek. Onun için balkonlarda çamaşırınız varsa içeri alın. İstanbul’da yarın yağış kuvvetli olabilir.

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Son dakika... Sahra Çölü tozu geliyor Çok sayıda kente kritik uyarı: Teneffüs etmeyin, çamaşırlarınızı içeri alın

İstanbul üzerindeki toz şu andaki durumu… Gri renkteki toz yukarılarda şu anda…

(Nasıl bir etki bırakacak?) Bunu önleyemezsiniz. Ne yapcaksınız? Nefes almayacaksınız, daha doğrusu bu tozu nefesle içerinize almanız gerekiyor. Bu tozun içinde bakteri ve mantarlar var. Bunu tenefüs ederseniz bronşlarınıza ve hatta akciğerlerinize inebilir. Astım ve KOAH hastalığında krize neden olabilir. Bugün ve yarın bu havalarda maskesiz dışarı çıkılmasın. Bunun maskesi aslında biraz daha farklı. N149 maskesini kullanmak lazım ama bu COVID maskesi de iş görür.

Yarınki yağmur biraz kuvvetli olabilir. Önümüzdeki hafta dalgalı şekilde ıslak geçecek."

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METEOROLOJİ'DEN DE UYARI GELDİ

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara Bölgesi’nde toz taşınımının beklendiği kaydedildi. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Son dakika... Sahra Çölü tozu geliyor Çok sayıda kente kritik uyarı: Teneffüs etmeyin, çamaşırlarınızı içeri alın

BİR UYARI DA AFAD'DAN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Sahra Çölü'nden gelecek toz taşınımına ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Yarın (Pazar), ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

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#Toz Taşınımı#Çöl Tozu#İstanbul

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