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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

Son dakika… Sahaya atlayan Youtuber Fester Abdü ile ilgili yeni iddia!

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Son dakika… Sahaya atlayan Youtuber Fester Abdü ile ilgili yeni iddia!
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Sosyal medya paylaşım sitesi Youtube’da 7 milyona yakın abonesi olan ve 2019 yılında Liverpool-Chelsea maçında sahaya atladığı için hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Youtuber Fester Abdü’nün adı bu kez de dolandırıcılık iddialarına karıştı.

Youtube’da 7 milyona yakın abonesi olan ve 2019 yılında UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool-Chelsea maçında sahaya atladığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen “Deli Mi Ne?” isimli Youtube kanalının sahibi Fester Abdü lakaplı Ali Abdüsselam Yılmaz’ın adı bu kez de dolandırıcılık iddialarına karıştı.

Ahmet Tarık Baysan ve Mustafa C. isimli 2 Youtuber CİMER’e yaptıkları suç duyurusunda “Deli Mi Ne” isimli Youtube kanalının ekibiyle tanışma için 673 TL ücret ödediklerini, ancak vaatlerin gerçekleşmediğini anlattı. Şikayetçiler ayrıca dolandırılan başka insanlar olduğunu da iddia ederek karşılarında muhatap bulamadıklarını ifade etti. Ali Abdulselam Yılmaz tarafından dolandırıldıklarını söyleyen 2 şikayetçinin başvurusu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Süper Kupa maçında sahaya giren Youtuber adliyeye sevk edildi
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