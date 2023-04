Son dakika: Sahada son durum ne? Bakan Soylu açıkladı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV Seçim Özel programında gazeteci Murat Çiçek, Fadime Özkan ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını cevapladı.

Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM NE?

Deprem 6 Şubat'ta oldu. O dakikadan itibaren devlet tüm kapasitesiyle teyakkuz halindeydi. Biz ilk 1 saatte uluslararası çağrı yaptık. Tüm dünyadan 112 ekip geldi. Tüm bakanlar olanlar bölgeye gittik. Kimimiz Hatay'a kimimiz Maraş'a kimimiz Gaziantep'e gitti. 26 bin 232 enkaz var ve her birinin altında insan var. Yer kürenin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldık. Hollanda'dan büyük bir deprem. İklimin getirdiği sonuçlar oluştu. Kayseri - Kahramanmaraş yolu kapalıydı. Hatay Havalimanı çalışmıyordu. En başta Gaziantep Havalimanı da kapalıydı sonra açıldı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen herkes bölgeye gelmeye başladı. Arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra iyileştirme çalışmaları başladı. Biz hemen çadırla başladık. Çok soğuktu hava. Bütün köyler tarandı. İlk 5-6 gün dışardan gelen gıdayı tamamen serbest bırakırız. O an en zor andır. O an yapmanız gereken gıdanın en uç noktaya ulaşmasını sağlamak.

Tüm süpermarketleri halka açtık. Hepsinin başına polis ve jandarma koyduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bu çalışılmış bir fikir değildi. Sahanın ihtiyacını doyurduktan sonra depolamaya geçtik. Benzinde de aynısını yaptık. Benzin istasyonların başına polis ve jandarma koyduk. Önce hastanenin benzini mazotunu karşılamaya çalıştık. Birinci önceliğimiz hastanelerdi. İkinci işimiz arama kurtarma yapan araçların depoların doldurulmasaydı. İlgili valililerimizi bölgelere aktardık. İlk arama kurtarma sonra iyileştirme sonra da enkaz kaldırma grubu kurduk. Cumhurbaşkanımız tahliye kararı verdi ki çok doğru karardı. Bu önemli bir karardı. THY imdadımıza yetişti. Bir taraftan hastalar da taşındı. Bir yandan da artçı depremler devam etti. Nispi etki yarattı belki ama endişeyi artırdı.

Şimdiye kadar 782 bin çadır kuruldu. Bu çadırlarda 3 milyon insan yaşıyor. Yaklaşık 78 bin civarında konteyner kuruldu. Bu sayı yakın zamanda 100 bini bulacak. İçerisinde 60 binin üzerinde insan yaşıyor. 65 bin konteyner Çin'den getiriyoruz. 10 bini geldi. Bunlar köy konteynerleri. 10 dakikada kuruluyor. Bunun bir tanesi 385 dolara aldık. Türkiye'ye gelişi neredeyse çadır parasıyla aynı. Elimizde şuan 200 bin stok çadırımız var. Çin'de 10 bin kişi bize çadır üretiyor, 8 bin kişi köy tipi konteynerden üretiyor.

İlk yapılan köy konutlarını teslim ettik. Hatay küçük kıyamet. Hatay'ın 3'te 2'sinden fazlası boş arsa olur. Şuanda 57 bin enkaz var. 51 bini kaldırıldı. Acil yıkılması gereken binalar hem yıkıldı hem de kaldırıldı. Hatay'ın birkaç ilçesinde kaldı. 10 gün içerisinde hal olacaktır. Şimdi ağır hasarlı binalara geçiyor. 3-4 ayda bitireceğimizi düşünüyoruz. Antakya ve Defne'de bir miktar sarkabilir. Dışarıya giden 10 kişiden 30'u geri döndü.

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM

Seçim kararı açıklandığından itibaren eş güdüm içerisinde çalışma ortaya kondu. YSK deprem bölgesini gezmek istedi ve gezdiler. Seçimlerin en rahat nerede yapılabileceğini rapor olarak ortaya kondular. Bu en karmaşık günlerdeki rapordu. Nerelerde sandık kurulabilir diye çalışma yapıldı. Seçmenin kaygı meselesi de var. Seçmene alternatif sunduk. Dedik ki deprem bölgesinde yaşıyorsanız gittiğiniz yerde oy kullanabilirsiniz. 500-550 bin kişi oyunu taşıdı. YSK 'Biz çadırda yaparız' dedi ama 'biz yapmayın' dedik. Siz merak etmeyin bütün okullarda konteyner ve prefabrik kuracağız. Orası bir sınıf gibi olacak. Çadırdan endişe ettim. Bir gelir çadıra ateş atar. Yani güvenlik endişesiyle karşı karşı bırakırdı. Bu konteyneri tüm şehirlerimize göndereceğiz. YSK'nın memur sayısı açısında da kaygısı vardı. Biz de öğretmenlerin bir bölümünü 5 Mayıs'tan itibaren oraya çekeceğiz. Ama her yerde bu duruma ihtiyaç yok.

İSTANBUL'DA SAHADA DURUM NE?

1987 gençlik kollarından beri siyasetin içerisindeyim. 35 yılı aşıyor. Rahmetli Saaddetin Bilgiç bizim bölgemizden adaydı. Bilgiç 'Bana Süleyman'ı vereceksiniz' dedi. Onun yanında çalıştım. Sahanın nabzını iyi bilirim. Bütün seçimlerimizle kıyaslıyorum. Bütün bir sahiplenme söz konusu. Sokakta yürüyemiyorum. Dün 100 metreyi 2,5 saatte aldık. Bu 100 metre esnaf ziyaretiydi. Dün Beşiktaş'daydım. Siyasal yapısı bize biraz mesafelidir. Gençler, millet... Dedim acaba yanlış yerde miyim? Çok konsolide olmuş vatandaş onu görüyorum. Bugüne kadar görmediğimiz laflarla görüyoruz bunu. 'Biz oyunun farkındayız', 'reisi kimseye yedirmeyiz' diyorlar. Şimdiye kadar çok seçim geçirdim. Hiç bu kadar sahiplenici bir tavır görmedim. Partinin kor kadrosu bunu yapar. Ama bu başka bir şey. Sarıyer'de iki ayrı derneğe gittik. Orada güzel bir topluluk oluştu. Tabii bunda Togg'un da etkisi var. Togg müthiş bir şey. 2018 seçimlerinde Maslak Oto Sanayi Sitesi'ne gittim. Orada da farklı bir tablo gördüm. 2018'de rahat gezmiştim. Bu sefer öyle olmadı. Daha büyük bir sahipleniş var. Şahsıma yönelik değil. Büyük bir yürüyüşe sahipleniş var. İstikamete yönelik bir sahipleniş var.

Şikayet de var. Kirayla ilgili istismar var. Bununla ilgili şikayet var. DEPREM bölgesinde de aynısı oldu. Soğan hiç karşıma çıkmadı. Pazar da gezdim. Çarşı pazar geziyorum. Her tarafa gidiyorum. Birçok vatandaş gördüm. Bunların hepsi mi AK Partili. 1 veya iki tane geldi öyle vatandaş. 'Sizin zamanınız geldi, siz de gideceksiniz' dedi. Ben de 'Gideceğiz de kim gelecek' dedim. Dün biriyle öyle tartıştım. 25 dakika birisi vaktimi aldı ama birbirimizi ikna edemedik. İkna ettiğim de çok oluyor.

TERÖRLE MÜCADELE

O CHP'li vekil tam göbeğinde. Gerilla usulü görevler vermişler. Polisi jandarmayı birkaç adama tahsis etmişler. Bunların hepsini tek tek tespit ettik. Bu tespitin son demlerinizdeyiz. Bunu savcılıkla da paylaşacağız. Tam anlamıyla FETÖ tipi bir yapılanma. Bir kısmı böyle bir yapılanma içerisinde olduğunu bilemeyebilir. Bir takım kendi düşüncelerinden kaynaklı. Öncelikle polise sonra da jandarmaya saldırdılar 'Menzilciler' diye. Yetmedi bazı olayları istismar ettiler. Bir ara bekçilerle uğraştılar. Nedeni ne Oranın birliğini ortadan kaldırmak otoritesizlik oluşturmak. Devlete olan güveni ortadan kaldırmak ve bütünlüğü bozmak. Biz irtibatla ilişkilere baktık. 100 kişinin ihraç edilmesi gerektiğini ama korunup kollandığını gördük. Benim de hayretime mucip oldu. Sonuçta ben teşkilatımı biliyorum. Ama soteye yetmiş, her türlü dezenformasyonu yayacak bir yapıyı kurmuşlar. Önümüzdeki günler de detaylar açıklanacak. Rütbeliler de var. Eskiden gelenler de var. İhraç ettiklerimiz de var.

Tüm yapıların peşindeyiz. Bütün sistemimiz hareket halinde. Sınırımızda otoritesi olmayan 2 devletle komşuyuz. Biz PKK ile değil ABD ile mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bunu bilmeyecek kadar saf mıyız? FETÖ, DEAŞ, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı operasyonlarımız devam ediyor. 2018 seçimlerinde bana Allah'ını seviyorsan bu uyuşturucuyu bitir dediler. İstanbul'da 32 mahalleyi kapattık. Narkotikten dolayı kapattık. Size iyi bir haberim. Kanun çıktı, Cumhurbaşkanımız da imzaladı. Cezaevinde rehabilitasyonlar başlıyor. Bizim önemli taleplerimizden bir tanesiydi. Anneler 'Ya bizim çocuğumuzu hastaneye ya da cezaevine götür' diyorlardı. Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz.

Yılın başından beri yakaladığımız göçmenlerin yüzde 90'ını deport ettik. İlk 4 ayda dağlarda 30 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Sayı 86'ya düştü. 29 Ekim 2023 tarihinde dağlarda tek bir terörist kalmayacak.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadına şiddetle mücadele bizi denetleyici bir sistem kurduk. Temsilcilerden oluşan bir kurul. İçlerinden bizden tek bir kişi yok. 6 ayda bir bizi kontrol ediyorlar. Kelepçe, KADES, kadına yönelik şiddet bürolarımız nasıl çalışıyor diye denetliyor. Yaklaşık 20-30 parça işimiz var. Bu parçaları denetleyecek bir sistem kurduk. Kadına el kalkamaz diye bir kampanyamız var. Her yerde erkeklere ulaşıyoruz. Nerede bir topluluk görmüşsek o topluluğun tamamına eğitim verdik.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Yeşil Sol Parti sicili temize çekmek için kurulmuş bir parti. 2 yıl önce buna karar verdiler. Bu bir Kandil kararıdır. HDP'ye alternatif bir parti olarak kurulmuştu. Uzun zamandır şu hazırlığı yapıyorlar. Burada bir ittifak kurulacak. Bu ittifak HDP'siz kazanabilir mi? Diyarbakır Anneleri o partiyi kapattı, Anayasa Mahkemesi ne karar verirse versin. Bu partinin içerisinde terörist adaylar da var. Yarın çıkar. Terörist fotoğraflarıyla fotoğrafları çıkar. PKK ile PYD/SGD de aynı. Bunlar ABD oyunu.

Peki burada Meral Akşener ne yapmaya çalışıyor? Tayyip Erdoğan'a saldırarak sermaye yapmaya çalışıyor. HDP ile PKK ile kolkola yürüyeceksiniz... CHP tezkereye hayır diyerek oradaki insanları PKK insafına bırakıyor. Meral Akşener 'Tutsaklar serbest bırakılacak' sözlerine bir laf demiyor. Tutsak kim? Selahattin Demirtaş ve Öcalan. Bir tek bu mu? Hayır. 15 Temmuz'u yapanları tekrar devlete koyacaklar. Biz gidelim. Peki kim gelecek? Koca koca ayaklarıyla ABD geliyor. Tayyip Erdoğan hiçbir dalgaya gemiyi teslim etmeden selamete çıkardı. Avrupa'yı ABD'yi hafife almam. Eskiden ABD Büyükelçisi laf söylediğinde Türkiye'nin eli ayağı titriyordu. Şimdi kimse ABD Başkanı'nı kimse takmıyor. Ben Meral Akşener'i 15 Mayıs'ta göreceğim.

Diyarbakır Annleri orada duruyor. Biz onlarla ikna edip adalete teslim ediyoruz. Bunlar adaleti işletmeyecekler. Belediyelerde festival yaptılar orada da çocukları dağa götürdüler. 6-8 Ekim olaylarını yaptılar... Belediyelerle bu kadar yaptılar. Şimdi ise iktidar ortağı oluyorlar. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Kılıçdaroğlu tek başına başkan olacak ve yürütmenin en kesif ortaklarından birisi de bunlar olacak. Biz bunu İstanbul seçimlerinde söyledik. İstanbul'da her gün bir terörist yakalanıyor belediyede. Savcı Selim Kiraz'a hakaret edenler nerede çalışıyordu. FETÖ'cüsü PKK'cısı MLKP'cisi orada... Savcılarımıza verildi bunlar. Toplam 432 PKK/KCK irtibatlısı ve iltisaklısı... 36 tane değer ailesi var. Terör örgütü yıllardan beri ölen teröristlerin ailelerinden 1-2 kişiyi belediye alıyor. Biz kayyum atayınca İstanbul'a kaydırdılar.

Soros'un partisi kim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu particilik kolay iş değil. İYİ Parti bugüne kadar protest seçmen üzerinden yürüdü. Protest seçmen İYİ Parti'nin istikrarsızlığını gördü ve dedi ki 'benim kimliğimim buraya uymuyor ve ayrılıyorum'. Peki nereye gidiyor? Bir kısmı Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'na gidiyor. İYİ Parti'de sadece FETÖ seçmeni kalır.

Bu hastalıklı bir ruh hali. Nefretle konuşuyor. Bu profesyonel bir mantık. Cumhur İttifakı'na oy verenleri kriminalize etmek, bir köşeye sıkıştırma. Bu bugünün politikası değildir. CHP'nin tarihi bir politikasıdır. Böyle bir iklim ver. Onlara göre biz Türkiye'nin haklarını koruduğumuz için akılsızlık yapıyoruzdur. Onlara göre yerli ve milli demekle uçukluk yapıyoruzdur. Onlara göre Suriye'nin sınırında ölmesi, öldürülmesi lazımdı. Onlara göre Aşık Veysel Kızılay Meydanı'na gelmemeliydi. Bu seçkincilik bütün dünya ülkelerinde var ve mağlup oluyorlar, biz kazanıyoruz. Fikrimi işimi beğenmeyebilirsin ama bu kadar galiz bir ötekileştirme yapılamaz. Bu tamamen nefret tohumu ekmektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ALEVİ' ÇIKIŞINA TEPKİ

Alevilik meselesini yapanlar dışında kimse 'Aleviyim' diyemiyordu. Tayyip Erdoğan bunu dedirtti. Tayyip Erdoğan Kürt'e 'Kürdüm' dedirtebildi. Kılıçdaroğlu siyaseti yıllarca kambura yattı. Tayyip Erdoğan'la Kürt kardeşlerimizi karşı karşıya getirmeye yönelik çaba vardı ama Tayyip Erdoğan bu tuzağa düşmedi. Bunları cıslı konulardır, kimsenin giremediği konulardır. Tayyip Erdoğan bunu konuşmadan yaptı. Afganistan'ın Suriye'nin sadece posası kaldı. Tayyip Erdoğan Alevi Bektaşi Kurumu'nu kırdı. '1585 cemevini ziyaret edeceksiniz, ben 84 milyonun Cumhurbaşkanıyım' dedi. Şimdi tabelası var. Önceyi aklınıza getirin, böyle bir şey mümkün müydü? Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Mutfakta video çekiyor. Tayyip Erdoğan ticari araçlardaki ÖTV'yi kaldırdı. Yarısı Sizden Yarısı Bizden kampanyasını yaptı. TCG Anadolu, İMECE, Nükleer santral var.