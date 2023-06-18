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Son dakika! Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı

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#Fahrettin Koca#Sağlık Raporları#Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi
Son dakika Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 18:26

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatıldığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Uzatıldı Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020’de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek.

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#Fahrettin Koca#Sağlık Raporları#Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi

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