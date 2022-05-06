Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Ameliyat öncesi PCR testi kaldırıldı

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Sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesi ya da yatış sırasında ya da günübirlik işlem ve operasyonlar öncesinde tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldı.

BAKANLIK RESMİ YAZIYLA BİLDİRDİ

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu. Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı.

Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 NİSAN'DA KORONAVİRÜS HASTASI AYRIMI SONA ERMİŞTİ

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki koronavirüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Kovid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.