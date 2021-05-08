Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ilacı kararı!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi. Bakanlığın aldığı yeni karara göre hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek.

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