Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan DSÖ'nün Türkiye Covid-19 Raporu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Covid-19 Raporu'nu yayımladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin Covid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımladı. Söz konusu raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Covid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı.

Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi. Raporun sonuç bölümünde; Türkiye'nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapıldı; genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler alındığına dikkat çekildi.''