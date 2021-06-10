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Haber Giriş: 10.06.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanlığı yapılan toplam koronavirüs aşı sayısını açıkladı

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı yapılan toplam koronavirüs aşı sayısını açıkladı

Gelen son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki, gelecek pazartesiden itibaren de 40 yaş üzerindeki tüm vatandaşların aşı programına dahil edileceğini bildirdi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı yapılan toplam koronavirüs aşı sayısını açıkladı

45 YAŞIN ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLARIN AŞILANMASI YARIN BAŞLIYOR

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından güvenle eski günlere dönülebilmesi için üç konunun önemine dikkati çekerek "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." diye konuştu.

İkinci önemli konunun aşılama ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar kişisel tedbirlere tavizsiz uyulması olduğunu vurgulayan Koca, aşı olan vatandaşların da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

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"YERLİ AŞIMIZIN SON FAZI İÇİN GÖNÜLLÜLERİMİZİ AŞILAYACAĞIZ"

Bakan Koca, aşının koruyucu olması için belirli bir süre geçmesi gerektiğine dikkati çekerek üçüncü önemli konunun ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu belirtti.

Koca, şunları kaydetti:

"Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız.

Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz."

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