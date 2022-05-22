Son dakika: Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir

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Maymun Çiçeği ilk olarak 1958'de araştırma için laboratuvar ortamında tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir salgın meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanlarda görülen ilk vaka ise 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedildi ve enfeksiyon o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkesinde görülmeye devam ediyor.

‘Nadir bir viral enfeksiyon’ olarak tanımlanan bu hastalık genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. Ancak bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

SağlıkBakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bugüne kadar Monkeypox (maymun çiçeği) vakası görülmediğini açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür.



Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi(ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir" denildi.

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