Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Flaş 'mutant virüs' kararı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi. İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin temaslılarının karantina süreci de semptom görülmemesi durumunda 10. günün sonunda test yaptırmadan bitecek.

Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslıları ile ilgili daha önce açıklanan karantina ve izolasyon önlemleri ise devam ediyor.

Bu kişilerin karantina süreleri en az 10 gün olup karantinanın bitirilmesi için PCR negatifliği şartı aranacak.

BAKAN KOCA SON VERİLERİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.