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Son dakika... Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan atama müjdesi

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#Kemal Memişoğlu#Sağlık Atama#Sağlıkçı Atamaları
Son dakika... Sağlık Bakanı Memişoğlundan atama müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:58

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Öte yandan Bakan Memişoğlu, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.

 

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#Kemal Memişoğlu#Sağlık Atama#Sağlıkçı Atamaları

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