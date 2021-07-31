Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan yangın açıklaması: 160 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişi sayısının 160 olduğunu açıkladı.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:
Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu.
Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021