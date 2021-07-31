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Haber Giriş: 31.07.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan yangın açıklaması: 160 kişi etkilendi

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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan yangın açıklaması: 160 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişi sayısının 160 olduğunu açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu.

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