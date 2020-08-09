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AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı

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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."

Son dakika... Sağlık Bakanı Kocadan sosyal medya paylaşımı çağrısı

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