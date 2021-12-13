Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık personeli alımı açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca az önce açıkladı Müjdeyi bu sözlerle duyurduBakan Koca az önce açıkladı! Müjdeyi bu sözlerle duyurdu#Sağlık Bakanlığı
Omicrona karşı en etkili aşı belli olduOmicron'a karşı en etkili aşı belli oldu!#Omicron Varyantı
Şampiyonlar Liginde dev eşleşme Messi - Ronaldo düellosu ve Burak Yılmaza zorlu rakip...Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme! Messi - Ronaldo düellosu ve Burak Yılmaz'a zorlu rakip...#Şampiyonlar Ligi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek İstanbulda ekonomi zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek! İstanbul'da ekonomi zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından piyasaya 4üncü müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya 4'üncü müdahale#Merkez Bankası
Süt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun buSüt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun bu#Süt
Asgari ücrette kritik gün Zam bugün açıklanacak mı İşte önemli gelişmelerAsgari ücrette kritik gün! Zam bugün açıklanacak mı? İşte önemli gelişmeler#Asgari Ücret
Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında tarih verdi: Marmaraya kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen canlı yayında tarih verdi: Marmara'ya kar geliyor#Meteoroloji
ABD bu açıklama ile sarsıldı... Mehmet Özden flaş sözlerABD bu açıklama ile sarsıldı... Mehmet Öz'den flaş sözler!#Mehmet Öz
Komşudan tepki çeken karar... Bu görüntü tarih olacakKomşudan tepki çeken karar... Bu görüntü tarih olacak!#İran
İngilizlerden şaşırtan iddia Vodafone Parkta sıcak saatler... Diagne detayı...İngilizlerden şaşırtan iddia! Vodafone Park'ta sıcak saatler... Diagne detayı...#Beşiktaş
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...#İngiltere Kraliyet Ailesi
Prensesin gizemli hastalığı hakkında yok artık dedirten iddiaPrenses'in gizemli hastalığı hakkında "yok artık" dedirten iddia! #Charlene Wittstock
İşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladıİşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladı #Miss Universe
Ceyhun Fersoyu darp ettiler Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattıCeyhun Fersoy'u darp ettiler! Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattı#Ceyhun Fersoy
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık personeli alımı açıklaması

#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Çalışanı#Personel
Son dakika: Sağlık Bakanı Kocadan sağlık personeli alımı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, 'Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi.' dedi. Koca ayrıca, 'Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.

Son dakika: Sağlık Bakanı Kocadan sağlık personeli alımı açıklaması

10.348 hemşire, 1.600 Ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Gözden Kaçmasın

Asgari ücret için kritik gün 2022 Maaş zammı ne kadar olacak ve zam oranı bugün açıklanacak mı İşte gelişmelerAsgari ücret için kritik gün! 2022 Maaş zammı ne kadar olacak ve zam oranı bugün açıklanacak mı? İşte gelişmelerHaberi Görüntüle

Tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

Haberin Devamı

Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.

Gözden Kaçmasın

İstanbulda ekonomi zirvesi Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşecekİstanbul'da ekonomi zirvesi! Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşecekHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Çalışanı#Personel

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till