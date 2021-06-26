MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs aşısı paylaşımı
GeriGündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs aşısı paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26.06.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs aşısı paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs aşısı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı" mesajını paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi