Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs aşısı paylaşımı

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım.

Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2021

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