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ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 09.08.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Hakkari'ye aşı teşekkürü

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Hakkari'ye aşı teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına giren Hakkari'ye teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'nin yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.

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Koca, "Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkari insanına teşekkür ediyorum. Hakkari aşı ekibimizden Melike ve arkadaşları, dün akşam yayınlanan mesajımıza yaptıkları yorumda, adeta 'sabaha kalmaz, mavi kategoriye geçeriz' diyorlardı. Sabah akşam çalışarak yüzde 75’in üzerinde aşılanma başarısı sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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