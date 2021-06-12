Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 33 milyonuncu aşının yapıldığını ve sırası gelenleri beklediklerini duyurdu.
İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:
3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.
3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
Sağlık Bakanı Koca bugün yaptığı paylaşımında "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim" ifadelerine yer vermişti.
Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
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