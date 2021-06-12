MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı mesajı
GeriGündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12.06.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 33 milyonuncu aşının yapıldığını ve sırası gelenleri beklediklerini duyurdu.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.

 

Sağlık Bakanı Koca bugün yaptığı paylaşımında "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim" ifadelerine yer vermişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi