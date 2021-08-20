Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar! Delta ve delta plus varyantı uyarısı... Yeni bir kapanma olur mu?

Bakan Koca, ''Şu an için Türkiye’de delta varyantı yüzde 90’ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor" açıklaması yaptı.

YENİ BİR KAPANMA OLACAK MI?

Bakan Koca, 'Yeni dönemde kapanma olacak mı?' sorusuna 'Kapanma düşünmüyoruz' yanıtını verdi.

BAKAN KOCA'DAN 3. VE 4. DOZ AÇIKLAMASI

Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığını belirtti.

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