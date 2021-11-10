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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu

#Bakan Koca#Başhekim#Nöbet
Son dakika... Sağlık Bakanı Kocadan başhekimlere nöbet mektubu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi için mektup gönderdi.

Türkiye genelinde 136 başhekime gönderilen mektubuna, "Saygıdeğer başhekim arkadaşım, bu mektubum, son derece önemli bir konuyu sizinle hasbihal amacı taşıyor." diyerek başlayan Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Gerek sağlık hizmetlerinde gerek bu hizmetlerin sürdürülmesi için yapılan planlamalarda yaşanan bazı sorunlar için birinci derecede farkındalık sahibi kişiler sizlersiniz. Gösterdiğiniz çaba, özellikle, yaşadığımız süreç açısından takdire şayandır. Şahsım ve ilgili tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkürlerimi tekrar ifade etmek isterim."

Sağlık Bakanı Koca, 1 Kasım 2021 tarihli, "Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri" konulu genelgenin, İl Sağlık Müdürlüklerince başhekimlere ulaştırıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

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"Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri Konulu Genelge, çözümü aciliyet gösteren bir sorun için kararlı, kalıcı adımlar atmanızı gerektiriyor. Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız. Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

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#Bakan Koca#Başhekim#Nöbet

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