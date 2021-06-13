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Haber Giriş: 13.06.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan 40 yaş için koronavirüs aşısı açıklaması

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan 40 yaş için koronavirüs aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ' Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.' dedi.

Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 33 milyon 340 bini aşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir gelişmeyi duyurdu. 

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.

AŞILAMADA REKOR

Haziran ayında yeni birçok grubun COVID-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye’de, önceki gün (cuma) 590 bin dozdan fazla aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!” ifadesini kullandı. Dün ise 455 bin 770 kişi aşı vuruldu.

13 OCAK’TA BAŞLADI

İlk COVID-19 aşısı, 13 Ocak’ta Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak’ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu. Aşı tedarikinin de artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi.

Aşılamada rekor: Bir günde 597.647 doz aşı
Aşılamada rekor: Bir günde 597.647 doz aşı
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KORONAVİRÜS VAKA TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 12 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.

Koronavirü tablosunda son durum
Koronavirü tablosunda son durum
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Bakan Kocadan peş peşe açıklamalar: Corona virüsü aşısında yaş sınırı 45e düştü, gelecek hafta ise 40 yaşa geçilecek
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