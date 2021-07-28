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Haber Giriş: 28.07.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte aşılamada son durum

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılamasındaki son durumu paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Dün 1 Milyon 144 Bin 837 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219.973. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 722.598. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 202.266. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.124.434’e indi.

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