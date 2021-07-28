Son dakika: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte aşılamada son durum

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Dün 1 Milyon 144 Bin 837 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219.973. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 722.598. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 202.266. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.124.434’e indi.

AŞIDA 27 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 144 Bin 837 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219.973. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 722.598. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 202.266. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.124.434’e indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

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