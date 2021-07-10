Son dakika... Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Acun Ilıcalı'dan koronavirüs aşısı mesajı

Koronavirüs aşılaması kampanyası kapsamında kameralar karşısına geçen Acun Ilıcalı "Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Acun Ilıcalı: Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım. pic.twitter.com/MIWD3eW9us — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2021

Ünlü müzisyen, oyuncu, sporcu ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Candan Erçetin, Cedi Osman, Kıvanç Tatlıtuğ, Zeynep Bastık, Engin Altan Düzyatan ve Dr. Mehmet Öz yer almıştı.

Çekimleri süren ve birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 12 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

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