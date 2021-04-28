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Haber Giriş: 28.04.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İşte koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İşte koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illerin grafiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vakalarına ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiklere göre geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun oldu.

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29 Nisan'da başlıyor.. İşte tam kapanma öncesinde merak edilen soruların cevapları..

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu İşte koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
VAKA SAYILARI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca'nın paylaştığı grafiklere göre vaka sayıları en çok azalan iller ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

 

 

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu İşte koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.

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Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

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