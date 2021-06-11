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Haber Giriş: 11.06.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aşılamada yeni gelişme

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini açıklamıştı.

Bakan Koca daha sonra aşı kapsamına avukatlar, berber ve kuaförlerin de alındığını duyurmuştu.

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BAKAN KOCA'DAN YENİ MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" mesajını paylaştı.

 

KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre koronavirüs aşılamasında yapılan toplam doz sayısı 32 milyonu, ikinci dozu olanların sayısı ise 13 milyonu aştı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı Aşılamada yeni gelişme

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