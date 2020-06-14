Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'vaka sayısı' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosunun, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiği uyarısında bulundu.
"Kontrollü sosyal hayat, maske ve mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Koca, şunları kaydetti:
"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."
DÜN DE UYARMIŞTI
Vaka sayısındaki artışla ilgili olarak Bakan Koca dün yaptığı açıklamada da "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" uyarısında bulunmuştu.
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