Sağlık Bakanı Koca: Filyasyon ekiplerimiz filmlere romanlara konu olacak başarı hikayeleri yazdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Politikaları Kurulu'nun açılışında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aşı konusunda hızlı adımlar atıldı. Bu toplantı vesilesi ile bir kez daha sağlık çalışanlarımızla onur duyduğumu ifade etmek isterim. Hepimiz geleceğimiz açısından detaylıca incelenmesi gereken bir dönemim içerisindeyiz. Bu salgında da aile hekimlerimiz, filyasyon ekiplerimiz filmlere romanlara konu olacak başarı hikayeleri yazdı.

Salgın karşısında ayakta kalan ender sağlık sistemlerinden birisine sahip olmakla, güçlü takip sistemleriyle salgının yıkıcı etkinliğine karşı üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir mücadele performansı ortaya koyduk.

"DOĞRU ADIMLARI HEP BİRLİKTE BELİRLEMELİYİZ"

Sağlık yönetiminden sağlık hizmet sunumuna insan kaynağı kapasitemize kadar tüm boyutlarıyla sağlık sistemimizi ciddi şekilde tahlil etmeliyiz. Gelecekte yeni salgınlara karşı sağlık sistemimizin gücünü koruyacak doğru adımları hep birlikte belirlemeliyiz.

Geçtiğimiz günlerde başka bir bilimsel toplantıda katılımcılara toplumun yeterince dikkatini çekmeyen ancak kanser, diyabetik gibi geniş kitleleri ölümcül etkileyen hastalıklardan bahsetmiştik. Bu salgın önlenebilir hastalıklarla toplumla mücadelenin ne kadar hayati önemi olduğunu tüm topluma bir kez daha göstermiş oldu.

Hepimiz bu süreçte Batı medeniyetinin salgın karşısında çöküşüne şahit olduk. Bu süreçte Türkiye sahip olduğu imkanları dünya ile paylaştı. Salgın bile sağlık imkanlarını stratejik pazar imkanı olmaktan çıkaramadı. Türkiye'nin Sağlık Politikaları Zirvesi adı altında bu toplantıda emeği geçenlere teşekkür ederim.

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